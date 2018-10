Koos Alberts mag van Intensive Care af

„Na een wisselende week op de IC gaat zijn herstel nu in kleine stappen vooruit”, schrijft Joke. „We zijn daar ontzettend dankbaar voor. Voorlopig zal hij nog in het ziekenhuis blijven maar we zitten weer op de goede weg!”

Alberts (71) werd eind augustus geopereerd vanwege blaaskanker. De operatie bleek erg zwaar en ging gepaard met veel complicaties. Begin september moest hij daarom opnieuw geopereerd worden, met spoed. Omdat de situatie zorgelijk was, werd hij ook na de operatie op de intensive care in slaap gehouden. Afgelopen dinsdag kwam het goede nieuws dat hij uit de kunstmatige coma was gehaald.

Was de situatie toen nog zorgelijk, waardoor Alberts nog wel op de IC moest blijven, vandaag lijkt er goede hoop.

