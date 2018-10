Wilfred Genee stelt klagende Derksen tevreden

Het bleek binnen enkele weken meteen al een ergernis voor het VI-trio dat in augustus bij hun nieuwe werkgever Talpa van John de Mol begonnen was. De mannen kregen alle vrijheid, maar stemden er wel mee in dat het programma langer zou duren en meer reclameblokken zou krijgen. Maar ze ontdekten al snel dat vier in twee uur wel wat veel van het goede was.

Derksen klaagde erover dat het storend was voor de kijker, maar ook voor de heren zelf, omdat ze na elk reclameblok de chemie weer moesten zien terug te krijgen. Genee werd afgevaardigd om met de directie te praten en zoals nu blijkt, met succes.

,,We hebben er gezamenlijk naar gekeken. Je maakt dit programma met z’n allen. Dit besluit is in overleg tot stand gekomen”, vertelt een woordvoerder van Talpa aan het AD. Volgens de krant werd er intern bij zender Veronica al langer over de reclameblokken gesproken en zijn er meerdere gesprekken met de leiding geweest. Vanavond zal het effect ervan in het programma te zien zijn, wanneer de heren van 20.30 tot 22.30 op Veronica weer hun ongezouten mening geven over voetbal en eventuele andere zaken.