Actrice Kirin Kiki (75) overleden

De als Keiko Nakatani geboren Japanse begon haar acteercarrière in de jaren ’60. Ze startte in een theatergezelschap, maar kwam later terecht in de televisiewereld, waar ze in een aantal comedies te zien was. Kiki speelde uiteindelijk ook in een flink aantal films. In twee daarvan, Tokyo Tower en Sometimes Dad, was ze met haar dochter te zien. Ze acteerde later ook met haar kleindochter Kyara Uchida, in I Wish en Sweet Bean, een film die in 2015 onderdeel was van programma Un Certain Regard in Cannes.

Bij de actrice werd in 2004 voor het eerst kanker geconstateerd. Dit voorjaar maakte ze bekend dat de ziekte terug was en niet meer behandelbaar. „In plaats van te vechten tegen de realiteit, heb ik ervoor gekozen om mijn lot te accepteren”, zei ze daarover op de Japanse radio.

In Shoplifters, die in december uitkomt in de Nederlandse bioscopen, is ze te zien als de oma van de familie die zich staande houdt door winkeldiefstal te plegen. De film is de Japanse inzending voor de Oscars in februari.