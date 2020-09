Boze Kardashian-fans geven Kanye schuld van stoppen show

De bipolaire uitbarstingen van Kanye, de geruchten dat hij van Kim wilde scheiden en zijn stroef lopende campagne voor het Amerikaans presidentschap zijn volgens fans op Twitter reden van het stoppen van KUWTK. „Ik wist dat de show klaar was toen Kanye zijn inzinking had en begon te schelden op zijn schoonmoeder Kris Jenner en anderen. Het belasteren van Kris was waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen”, schreef een twitteraar.

Kim Kardashian maakte dinsdagavond via sociale media bekend dat er een einde komt aan de realityshow. De beslissing is met pijn in het hart genomen, schrijft de realityster. „We zijn meer dan dankbaar aan iedereen die al die jaren heeft gekeken naar onze goede tijden, de slechte tijden, het geluk, de tranen en de vele relaties en kinderen. We zullen de mooie herinneringen en talloze mensen die we hebben ontmoet voor altijd koesteren.”

Een reden voor het stoppen van de show geeft ze niet. De kijkcijfers waren op een dieptepunt beland en zus Kourtney gaf onlangs aan dat ze minder in beeld zou zijn.