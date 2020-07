’Heren Veronica Inside toch niet om tafel met Talpa’

Talpa wil aan BuzzE niet bevestigen dat er überhaupt een afspraak was ingepland en doet verder ook geen uitspraken over de kwestie. Pas als er een beslissing wordt genomen over de toekomst van het voetbalprogramma wordt dat gecommuniceerd, aldus een woordvoerster.

Het Veronica Inside-trio kwam donderdagmiddag samen in een hotel in Zwolle om te praten. Het programma kwam vorige maand na de laatste uitzendingen onder druk te staan wegens vermeende racistische grappen. René en Johan voelden zich daarnaast verraden door hun collega Wilfred door de opzet van de veelbesproken racisme-uitzending en zeiden geen zin meer te hebben in het programma.