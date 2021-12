Ben Affleck dankbaar voor liefdeshereniging Jennifer Lopez

„Dat is een mooi verhaal, heel mooi. Voor mij was het in elk geval prachtig. En het is ook op een hele fijne manier gegaan allemaal. Misschien dat ik het ooit deel door erover te schrijven”, aldus Affleck.

De acteur zei niet alleen blij te zijn met een tweede kans met Jennifer, maar vooral ook als mens. „Het leven is lastig, je maakt altijd fouten waarvan je hoopt te leren. Wat heel belangrijk is, is om de mogelijkheden te benutten die op je pad komen als je aan jezelf hebt gewerkt. Ik heb het gevoel nu de persoon te zijn die ik echt ben, in plaats van de persoon die ik wilde zijn. Niet dat ik perfect ben maar ik ben nu wel iemand die eerlijk, authentiek en betrouwbaar is.”