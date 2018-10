Themazender zendt concert Anneke Grönloh uit

Grönloh vierde haar gouden jubileum in 2009 met vele bevriende collega’s zoals Willeke Alberti, Ria Valk, Sandra Reemer en Ronnie Tober. In een tour de chant nam de zangeres het publiek mee op reis door haar carrière. Naast Indische wiegenliedjes kwamen hits voorbij als Brandend zand, Soerabaja en Da doe ron ron.

De zangeres verkreeg bekendheid door in 1959 op 17-jarige leeftijd mee te doen aan de talentenjacht Cabaret der onbekenden. In 1960 verscheen haar debuutsingle, Asmara. Met Brandend zand, dat in 1962 verscheen, brak ze definitief door. Het nummer kwam uit het niets op de eerste plaats van de hitparade en stond meer dan een half jaar hoog in de Nederlandse hitlijsten. In korte tijd groeide de zangeres uit tot Nederlands eerste tieneridool.