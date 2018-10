Meghan maakt kookboek met slachtoffers Grenfell Tower

Dat heeft Kensington Palace maandag via sociale media laten weten. De hertogin heeft het voorwoord geschreven voor het boek Together. Our Community Cookbook. Het idee voor het kookboek kwam van Meghan zelf. Ze bezocht de gemeenschappelijke keuken begin dit jaar voor het eerst en is er daarna nog regelmatig terug geweest.

Ⓒ REUTERS

De Hubb Community Kitchen in een moslim-cultureel centrum in het westen van Londen werd oorspronkelijk opgezet om de slachtoffers van de grote brand in de Grenfell Tower een plek te geven om te koken. Dat kon namelijk niet in de hotelkamers waarin veel van de bewoners van de flat waren ondergebracht.

Zeven dagen

In de keuken ontstond saamhorigheid en gemeenschapszin, waarbij de vrouwen met zeer verschillende achtergronden hun ervaringen deelden en elkaar steunden. Bij een van haar bezoeken vroeg Meghan hoe vaak de keuken open was. Het antwoord ’twee dagen in de week’ beviel haar niet. „Waarom niet zeven dagen?” Daar was echter geen geld voor. „We kunnen een kookboek maken”, was daarop haar reactie.

In het boek staan vijftig persoonlijke recepten uit onder meer Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied, waar veel van de bewoners van Grenfell vandaan kwamen.

Ⓒ REUTERS