Jan des Bouvrie wilde nooit opgeven: zijn werk was zijn leven

Ⓒ Hollandse Hoogte / Henny Miltenburg

Jan des Bouvrie was de bekendste interieurontwerper van Nederland. Zelfs wie niets met interieur heeft, kent wel zijn naam en zal weten dat hij vooral van de ’witte’ inrichting was. Maar er is veel meer te zeggen over de man die dolgraag honderd jaar wilde worden, maar voor die tijd op 78-jarige leeftijd in het harnas stierf.