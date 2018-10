Bryan Ferry in 2019 naar Nederland

De voormalig frontman van Roxy Music staat op 22 mei in Eindhoven en op 24 mei in Amsterdam. Ferry, de man achter hits als More Than This, Slave To Love en Let’s Stick Together, speelt de grootste hits uit zijn legendarische carrière als soloartiest en als leadzanger van Roxy Music. De kaartverkoop start vrijdag.

