Oprichter Sesamstraat krijgt televisieprijs

De IBC2018 International Honour for Excellence wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de International Broadcoast Convention in de Amsterdamse RAI. Het publiek hoorde zondag dat de prijs niet alleen voor vijftig jaar inspirerende en educatieve televisie was, maar ook voor een voortdurende toewijding aan de digitale toekomst. In een videoboodschap tijdens de ceremonie zei ze dat ze niet wilde praten over een erfenis „omdat dit niet voorbij is.”

Als onderdeel van de viering van de International Honour for Excellence juichte het publiek toen de pop Ernie live op het podium verscheen. Andere winnaars van de prijs waren onder meer natuurfilmmaker Sir David Attenborough en regisseur James Cameron.