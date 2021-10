Vivienne van den Assem: ’Feesten en een kind is prima te combineren’

Volgens Vivienne, die samen met haar vriend Arne van Terphoven een kind heeft, is elkaar de ruimte geven daarvoor de sleutel tot succes. „Feesten en een kind is prima te combineren. Volgens mij doen Arne en ik dat hartstikke goed. Je moet elkaar af en toe goed de ruimte geven en accepteren dat je helaas niet meer alles samen kunt doen. (...) Muziek en feesten is een gezamenlijke passie, daar halen we onze lol uit. Voor ons is dat heel belangrijk.”

Haar zoontje Guus mag dan pas twee jaar oud zijn, Vivienne ziet al voor zich dat ze later met het gezin naar een dancefeest gaat. „Ik ken genoeg mensen die naar een feest gaan met het gezin. Hoe tof is dat? Families gaan ook samen naar een concert, waarom zou dat niet naar een dancefeest kunnen?”

Drugs

Wat als haar zoontje later vertelt dat hij xtc zou hebben gebruikt? „Halleluja als we een band zouden hebben waarin hij dat überhaupt zou vertellen! Maar daar kan ik nu nog lang niet bij hoor. ’Ga maar naar je vader’, haha!” Over drugsgebruik in het algemeen laat Vivienne weten: „Het is een supermoeilijk onderwerp. Ik vind wel dat de maatschappij best wat ruimdenkender tegenover drugsgebruik zou mogen staan, maar het mes snijdt aan twee kanten. Dat er een dialoog plaatsvindt is het allerbelangrijkste.”