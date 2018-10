Rapper Logic officieel gescheiden

Aan het huwelijk is na bijna drie jaar een einde gekomen. De pas 28-jarige Sir Robert Bryson Hall II, zoals de rapper in het echt heet, gaf in oktober 2015 zijn jawoord aan Andrea, maar ’onoverkomelijke verschillen’ zorgen ervoor dat er nu al een einde aan hun huwelijk komt. Volgens de entertainmentsite luidde het succes van Logic, dat vorig jaar in sneltreinvaart kwam door zijn hitsingle 1-800-273-8255, het begin van het einde in.

Eerder dit jaar gaf Logic aan dat hij wilde scheiden van Andrea.