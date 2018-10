Jury The Talent Project steunt Glennis Grace

Dit lieten ze maandag blijken op de perspresentatie. In de nieuwe vrijdagavondshow van RTL4 worden potentiële talenten in honderd dagen klaargestoomd voor het grote podium.

„Ik weet dat ze fantastisch kan zingen en dat ze het live altijd waarmaakt”, zegt Roel van Velzen over Glennis Grace. „Ik zie dat ze het ontzettend naar haar zin heeft in Amerika en volgens mij is dat het belangrijkste en is het een mooi avontuur. We gunnen haar natuurlijk het beste. Ik denk dat Nederland ook best een beetje trots is dat ze dat aan het doen is.”

Nailen

„Ik ben een Whitney Houston-fan, altijd al geweest. En Glennis komt daar zo dichtbij met haar geluid, dus ik ben ook automatisch fan van haar”, zegt Chantal Janzen, die zelf ook al jarenlang jurylid is van de Nederlandse versie van America’s Got Talent. „Ik zou het echt geweldig voor haar vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de show niet heb gezien en weinig over de concurrenten kan zeggen van Glennis, maar waar ik mijn hand voor in het vuur durf te steken: dat ze het weer gaat nailen. Want Glennis kán ontzettend goed optreden. Ze heeft niet snel last van zenuwen op haar stem. Die gaat het gewoon niet laten gebeuren dat ze daarvan afvliegt. Volgens mij is Glennis niet zo iemand - ik hoop zo dat ik gelijk heb - die haar laatste noot verknalt als het spannend wordt. Dat gaat volgens mij bij haar niet gebeuren.”

Zangeres Caro Emerald, die in The Talent Project debuteert als jurylid in een talentenshow, prijst de zang van Glennis Grace: „Ik heb hier en daar wel gekeken hoe ze het heeft gedaan. Ik vind het echt te gek hoor. Ze kan fantastisch zingen, dus why not? Wie weet, wint ze nog ook. In Nederland zingt Glennis ongeveer iedereen naar huis, dus ik hoop dat ze wint. Maar het is wel America’s Got Talent, met concurrenten uit onverwachte hoek, maar haar stem staat als een huis. Daar zal het zeker niet aan liggen.”