Brigitte Macron: de Jane Fonda van Parijs

Stralend staat ’de Franse Jane Fonda’ Brigitte Macron, naast haar echtgenoot Emmanuel, die steeds minder populair is in Frankrijk. Ⓒ ANP

Zo populair als zijn 25 jaar oudere echtgenote is de Franse president EMMANUEL MACRON (41) bepaald niet meer. First Lady BRIGITTE (65) overschaduwt haar echtgenoot royaal. Ze is de ongekroonde koningin van Frankrijk, de JANE FONDA van Parijs. Een familiedrama is onderdeel van het geheim van de meest geliefde Franse First Lady in jaren...