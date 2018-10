Jochem Myjer voor een dag tramconducteur

Omdat Jochem in totaal 36 keer gaat spelen in theater Carré is ter promotie van de shows een tram omgedoopt tot ’de drukste tram van Amsterdam’. Na uitleg van twee ervaren conducteurs mocht Jochem zelf aan de slag.

Zijn tijdelijke collega’s mochten Jochem wel. „Hij zou een heel goede en vooral gezellige conducteur zijn”, laat een van hen weten aan AT5. Zelf schrijft de cabaretier over zijn nieuwe werkervaring op sociale media: „Als je een ‘eigen’ tram in Amsterdam hebt rijden, vind ik dat je ook zelf één ochtend conducteur moet zijn! Dank conducteur Henk en Jacco voor de lessen vanmorgen vroeg en de gezelligheid! :).”

Het is de eerste keer dat Myjer zo lang in Carré staat. De volledige speellijst wordt vrijdagavond online gezet. De voorstellingen staan gepland tussen half januari en eind mei 2019.