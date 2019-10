’Mijn rugzakje is nu een rugzak’

Jamai over zijn nieuwe show: „Je moet het programma echt zien om te begrijpen wat het is.” Ⓒ Hélène Wiesenhaan

Jamai Loman heeft zijn eerste show als solopresentator voor RTL 4: Hoe zal ik het zeggen? Daarin brengt hij op ludieke wijze boodschappen over. Daarnaast presenteert hij The voice kids en komt hij met het nieuwe Overwinnaars. „Met dat programma sla ik weer een totaal andere weg in. Nadat ik een tijd was weggeweest en terugkwam bij RTL, heb ik gezegd: jullie zullen begrijpen dat ik iets anders in het leven sta.”