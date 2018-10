’Personage Roseanne neemt overdosis’

Roseanne is boos dat de omroep haar personage een zo gruwelijk einde geeft. Ze vindt het vooral erg voor de fans. „ABC beledigt alle mensen die van deze familie hielden”, aldus Roseanne. „Maar er is niets wat ik eraan kan doen. Het is klaar. Het is voorbij.”

De serie Roseanne keerde afgelopen maart na een afwezigheid van ruim twintig jaar terug op de buis. De reboot, waarin alle hoofdrolspelers van het origineel terugkeerden, was een groot succes.

Racistische tweet

In mei stuurde hoofdrolspeler en medebedenker Roseanne Barr een racistische tweet, waarna zender ABC besloot te stoppen met de show. Niet lang daarna werd bekend dat de makers van het programma verder gaan met een spin-off zonder Barr, die The Conners gaat heten.

Eerder werd al duidelijk dat in de spin-off de moeder des huizes dood zou zijn. The Connors is half oktober voor het eerst op televisie in Amerika.