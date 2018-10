Patrick Stewart in beeld voor Charlie's Angels

Stewart wordt niet de enige Bosley in de remake van Charlie's Angels. Volgens de entertainmentsite gaat Elizabeth Banks, die de film regisseert, ook een Bosley spelen. Het karakter fungeerde in eerdere versies als het gezicht van het detectivebureau van Charlie Townsend, die op zijn beurt nooit in beeld kwam.

De nieuwe film focust zich op een nieuwe generatie Angels. Eerder werd al bekend dat Naomi Scott, Ella Balinska en Kristen Stewart het nieuwe team vormen. De originele Charlie's Angels-film stamt uit 2000, die weer is gebaseerd op de serie uit de jaren zeventig. In de Charlie's Angels-films uit 2000 en het vervolg daarop uit 2003 speelden Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu de hoofdrollen van de drie sexy privédetectives.