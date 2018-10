’Bert en Ernie zijn liefdeskoppel’

Saltzman, die vele jaren voor Sesamstraat schreef, baseerde zijn verhalen op zijn eigen leven. „Ik was al samen met mijn man Arnold - Arnie - Glassman toen ik bij Sesamstraat kwam. Meerdere mensen verwezen naar ons als Bert en Ernie. Arnie was filmredacteur, als je denkt aan Bert, kan je dan een passendere job bedenken? Met zijn paperclips en organisatie? En ik was de grappenmaker. Dus ik kon niet anders over ze schrijven als een liefhebbend koppel.”

Over de relatie tussen Bert en Ernie wordt al jaren gespeculeerd. De twee populaire poppen delen al sinds 1969 lief en leed, slapen op dezelfde kamer en kunnen kibbelen als een lang geleden getrouwd stel. Tot nu toe werd door de makers van Sesamstraat echter altijd in het midden gelaten dat de twee ook echt een koppeltje zouden zijn. Hoe de overige schrijvers over Bert en Ernie denken, is dan ook niet bekend.