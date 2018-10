Stranger Things-ster David Harbour trouwt fans

„Hey internet. Het is al een tijdje geleden. Ik was even weg, had wat tijd nodig. Jullie snappen het wel. Maar ik heb in de tussentijd aan jullie en jullie retweets gedacht. Dus ik ben samen met een groepje leuke mensen in Springfield, Illinois, de belofte nagekomen die ik al die maanden geleden heb gemaakt”, schrijft de 43-jarige David op Twitter bij een foto van de ceremonie.

De bruid, Ericka, had David in januari op Twitter gevraagd hoeveel retweets er nodig waren om hem als trouwambtenaar op haar huwelijk te krijgen. De acteur noemde 125.000 stuks, wat al snel gehaald werd. David had vooraf wel een aantal eisen gesteld. Zo moest de datum passen in het opnameschema van het derde seizoen van Stranger Things en wilde hij onder meer een liefdesbrief voorlezen en als eerste de bruidstaart aansnijden.

Eerder ging David al een soortgelijke uitdaging aan. De acteur ging bij 25.000 retweets op de foto met fan Damaris Esquivez voor het schooljaarboek. Ook toen had hij een paar eisen. David wilde alleen poseren met de trui van de desbetreffende school aan én een trombone in zijn hand.