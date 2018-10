’YouTuber Nesim Najih bedriegt en bedreigt’

Zo schrijft de blondine - die zichzelf Barbie JJ noemt - op Facebook dat vloggers Nesim en Qucee - bekend van hun YouTubekanaal Supergaande - haar op straat interviewden over privacy. Vervolgens zou Nesim contact met haar gezocht hebben op Snapchat, waarna ze hebben afgesproken voor een seksdate. „Wij hebben sex gehad. Na de sex kwamen we er achter dat er iets fout was gegaan met het condoom. Nesim vroeg mij voor de zekerheid of ik geen soa had. Ik zei nee, maar dat is niet de grootste zorg hoor, want ik ben niet aan de pil.”

Ze beweert dat Nesim zichzelf de volgende dag zou hebben uitgenodigd voor ’een tweede ronde’. In plaats van nóg een seksdate zou hij haar hebben willen dwingen tot het slikken van een morning-afterpil, wat vervolgens helemaal uit de hand liep. Zo zou er later een handlanger het huis binnen gedrongen zijn en zou ze bedreigd zijn met de dood. Daarnaast beschuldigt ze de vlogger er van haar huissleutels gepikt te hebben. Op een filmpje dat ze op haar Facebookpagina post, is te zien hoe een groepje jongens bij een auto staat, waarvan te horen is dat één van hen roept: ’Slik dan, slik die pillen dan gewoon’. Op de Facebookberichten met de beschuldigingen wordt volop gereageerd. Omdat het geluid op het filmpje onduidelijk is, twijfelt men aan haar verhaal.

Naar eigen zeggen deelt ze haar verhaal, zodat ze zich veilig voelt. Volgens RTL zou ze ook aangifte hebben gedaan.

Het management van Nesim wil niet telefonisch op vragen ingaan en verwees deze krant naar een schriftelijke verklaring. „Nesim heeft kennisgenomen van de berichten die online zijn verschenen. Nesim vindt het daarom ook niet passend om deze kwestie verder in de media te bespreken. Hij is dan ook van mening dat door het opzoeken van de publiciteit op oneigenlijke wijze druk op hem wordt uitgeoefend en wenst hier niet aan mee te werken. Als de vrouw in kwestie daadwerkelijk meent dat haar onrecht is aangedaan, dan nodigt hij haar uit om contact op te nemen met de politie zodat hier onderzoek naar gedaan kan worden. Nesim ziet een eventueel onderzoek met vertrouwen tegemoet.”