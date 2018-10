Ook Albert Verlinde schrijft zich uit bij kerk

Toen de kwestie-Dijkhoff aan het begin van de talkshow ter sprake kwam, vertelde Verlinde over zijn vader, die zich enkele jaren geleden al uitschreef bij de kerk. „In de geest van m’n vader zal ik mij nu ook uitschrijven”, aldus Albert na een korte aarzeling.

Dijkhoff haalde eerder maandag het nieuws door in een open brief hard uit te halen naar kardinaal Wim Eijk. Die had hem vorige week in een interview „kleinzielig” genoemd en „een hyperindividualist.” Voor Dijkhoff reden om zich definitief uit te schrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk.

