Zitting in zaak tegen Weinstein uitgesteld

De advocaat van Weinstein heeft de rechter gevraagd de zaak, waarin de producent wordt beschuldigd van verschillende gevallen van misbruik en verkrachting, te laten vallen. De openbaar aanklager heeft daar protest tegen aangetekend.

De partijen kwamen overeen de zaak uit te stellen, zodat ze beide meer tijd hebben om onderzoek te doen. Een van de discussiepunten in de zaak is de vraag of de aanklager bewust heeft achtergehouden dat Weinstein jarenlang een affaire had met één van zijn beschuldigers. De raadsman van de filmbaas overlegde zo’n 400 e-mails waar dat duidelijk uit moest worden. De aanklager reageert daarop dat de grand jury een eerlijk beeld van de verhouding tussen de twee heeft gekregen en dat de vrouw in de mails nooit ontkent verkracht te zijn door de filmbaas.