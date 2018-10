Eindelijk Emmy voor Henry Winkler

HBO-serie Barry is een zwarte comedy over een huurmoordenaar die een carrièreswitch wil maken en acteur wil worden. Winkler was meteen verkocht toen hij het scenario las, zo vertelde hij eerder dit jaar aan BuzzE. „Het was alsof ik kasjmier aangereikt kreeg, terwijl de meeste scripts meer een katoenmix zijn.” Ook hoofdrolspeler Bill Hader ging er maandag met een Emmy vandoor.

Henry werd voor het eerst genomineerd in 1976 voor zijn rol als Arthur Fonzie Fonzarelli in Happy Days. Ook de twee jaren daarop kreeg hij een nominatie voor zijn werk als The Fonz, maar hij won de award nooit. Eind jaren ’70 kwam hij in aanmerking voor een Emmy voor een documentaire die hij maakte en in 2000 nogmaals voor zijn gastrol in drama The Practice. Dat jaar kreeg hij in eerste instantie ook een nominatie voor zijn rol in comedy Battery Park, maar die werd weer ingetrokken toen bleek dat de aflevering waarin hij te zien was, na de Emmy-deadline werd uitgezonden. De acteur won eerder wel twee keer de minder prestigieuze Daytime Emmy Award voor kinderprogramma’s waar hij aan meewerkte.