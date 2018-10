Johan Vlemmix staat al klaar bij paleis Noordeinde

„Het is fantastisch om hier altijd te zijn”, zegt Vlemmix, „om de koninklijke familie te zien, de Glazen Koets, de troonrede. Ik doe dit al ruim twintig jaar. Ik ben de tel kwijt. Het mooiste moment was twee jaar terug. Ik zag toen Máxima de koning aanstoten en naar mij wijzen: ’Kijk, daar staat hij weer’. Dat was wel grappig. Prinsjesdag is de op één na mooiste dag van het jaar. Koningsdag vind ik nog mooier, want dan kan je de koning en koningin een hand geven. Vandaag zitten ze achter een raampje.”

De Glazen Koets rijdt dit jaar voor de derde keer op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voorleest. De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd.

De Oranjefans boffen met het weer. Rond 07.00 uur was het al zo’n 15 graden. Volgens Weeronline wordt het dinsdagmiddag ongeveer 24 graden in Den Haag. Wel steekt een stevige zuidwestenwind op. „Iedereen met een hoedje is bij dezen dus gewaarschuwd”, aldus de weerdienst.