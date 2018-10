Nieuw record voor rapper Drake

Het vorige record stond op naam van r&b-muzikant Usher. In 2004 stond Usher 28 weken achtereen aan de top van de hitlijsten.

Momenteel staat Drake al tien weken bovenaan de hitlijst met zijn hit In My Feelings. Hij is de eerste soloartiest die met drie nummers minstens tien weken de hitlijst heeft geleid. Eerder lukte hem dit met God’s Plan en One Dance met WizKid en Kyla in 2016.