Peter Dinklage haalt Emmy Game of Thrones binnen

Game Of Thrones won de prijs voor beste dramaserie ook in 2015 en 2016, maar dong vorig jaar wegens een te lange periode tussen de seizoenen niet mee naar een award. Acteur Peter Dinklage van het drakenepos won eerder op de avond de award voor beste mannelijke bijrol.

Voor The Marvelous Mrs. Maisel, dat gaat over een huisvrouw in de jaren ’50 die aan de slag gaat als stand-upcomedian, was het de vijfde award van de avond. De Amazonserie won ook in de categorieën beste actrice (Rachel Brosnahan), beste vrouwelijke bijrol (Alex Borstein), beste script en beste regie.

De Emmy voor beste miniserie ging naar The Assassination of Gianni Versace. De serie is onderdeel van de anthologie American Crime Story dat in 2016 ook een Emmy won, toen voor The People v. O. J. Simpson. The Assassination of Gianni Versace won eerder op de avond twee andere awards, voor beste acteur en beste regisseur in een miniserie. Maker van de serie Ryan Murphy droeg de awards op aan Gianni Versace en alle LHBTQ-slachtoffers van haatgeweld.

Series Barry, Godless en The Americans wonnen ieder twee Emmy Awards.