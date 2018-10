Zoon Burt Reynolds erft via omweg

De beslissing zou vooral een belastingtechnische reden hebben gehad. Burt, die in 1972 doorbrak met zijn rol in Deliverance en in 1998 werd genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in Boogie Nights, heeft zijn bezittingen achtergelaten in een trust. Nicht Nancy Lee Brown zal dat voorlopig beheren, maar uiteindelijk gaat het fortuin van de acteur naar Quinton (30).

Vlak na de dood van Burt op 6 september bedankten Quinton en zijn moeder, Burts ex-vrouw Loni Anderson, in een statement de fans voor hun steun. „Quinton en ik zijn enorm geraakt door de liefde van vrienden, familie en fans over de hele wereld”, stond in de verklaring van Loni. „Burt was een fantastische regisseur en acteur. Hij was twaalf jaar lang een belangrijk deel van mijn leven en dertig jaar lang Quintons vader. We zullen hem en zijn geweldige lach missen.”