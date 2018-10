Fajah Lourens bekent: ’Ik ben weer single’

Volgens haar werkte het al langer niet, maar: „Ik was er niet klaar voor om te bekennen dat mijn relatie opnieuw gefaald heeft. Ik heb geen telefoontjes van de pers beantwoord. Maar nu een maand later ben ik er klaar voor.”

Ze zal geen verdere vragen beantwoorden, laat ze weten. „Dit is alles wat ik erover heb te zeggen. Ik zit lekker in mijn vel en voel me prima. Ik voel me geliefd door jullie allemaal”, bedankt ze haar fans. Dat het haar niet helemaal in de koude kleren is gaan zitten, blijkt uit de tekst die ze in de post als afbeelding bijvoegde. Hierin laat ze weten ’haar les geleerd te hebben’. „Wie het ook maar is, die voodoo toepast op mijn liefdesleven, kan nu weer ontspannen.”

Fajah had een relatie met timmerman Igor, die ze leerde kennen tijdens een verbouwing aan haar huis.