Scheiding kost Jeff Bezos 38 miljard

Jeff Bezos moet of 19,7 miljoen aandelen aan haar afstaan, of vier procent van het bedrijf. Zelf houdt hij twaalf procent van de aandelen waardoor hij de rijkste man de wereld blijft. Bezos is goed voor zo’n 150 miljard dollar en blijft hiermee de rijkste man ter wereld.

MacKenzie liet volgens Bloomberg weten dat Jeff alle belangen die zij samen in de Washington Post en Blue Origin hadden, mag houden. Tevens behoudt hij het stemrecht over de aandelen die zijn ex houdt. MacKenzie is van plan de helft van haar vermogen te doneren aan goede doelen.

Jeff en MacKenzie Bezos trouwden in 1993 en kregen samen vier kinderen. Begin dit jaar werd bekend dat ze zouden scheiden.