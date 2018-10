Schnabbel Yvon Jaspers onderzocht

De publieke omroep-coryfee is betrokken bij een campagne van het bedrijf die ’de boerentrots naar boven moet halen’. Dat doet zij ook in het door haar voor de NPO gemaakte programma Onze boerderij. De directie van Kro-Ncrv liet vorige week nog weten geen problemen in de dubbele pet te zien.

Het Commissariaat voor de Media heeft evenwel om opheldering gevraagd aan de christelijke fusie-omroep. „Onafhankelijkheid van publieke omroepen is voor het Commissariaat van de Media uitgangspunt”, stelt de waakhond in een toelichting.

De presentatrice van Boer zoekt vrouw was zelf niet voor commentaar bereikbaar.