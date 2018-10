Tina de musical komt naar Hamburg

Tina das Musical vertelt over het leven en de muziekgeschiedenis van de Queen of Rock. Joop van den Ende ontwikkelde de musical voor West End in Londen in nauwe samenspraak met Tina Turner zelf. De musical ging op 17 april in première in het Aldwych Theatre in het Londense theaterdistrict.

Duitsland is het tweede land waar Tina de musical te zien is. De musicalhit komt op termijn ook naar Nederland, waarschijnlijk naar het Beatrix Theater in Utrecht. Dat vertelde directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland maandag in een interview op NPO Radio 1.