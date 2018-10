Jessica Simpson in verwachting van derde kindje

De blondine zegt dolgelukkig te zijn met de derde op komst. „Dit kleine meisje zal ons een gezin van vijf maken. We zouden niet gelukkiger kunnen zijn met de bekendmaking van deze waardevolle zegening in het leven.”

In 2014 trouwde Jessica met Eric Johnson, met wie ze al samen dochter Maxwell (6) en zoon Ace (5) heeft. Daarvoor was ze van 2002 tot 2006 getrouwd met zanger Nick Lachey. Samen waren ze te zien in de realityserie Newlyweds.