OM nog altijd bezig met onderzoek naar Lil Kleine

Jorik Scholten, zoals de 28-jarige rapper echt heet, werd begin dit jaar aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. De rapper bracht als gevolg daarvan drie nachten door op het politiebureau in Amsterdam. Vlak na het incident brak Vaes met Lil Kleine. Zij liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

Broodrooster

Scholten en Vaes stonden maandagochtend tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam om het einde van hun relatie af te handelen en spullen te verdelen. Daarbij ging het om zaken als dure horloges, prijzige schoenen en een broodrooster. De rechter besloot dat twee van de drie horloges worden toegewezen aan Vaes. Scholten beweerde dat het cadeau's voor zijn zoon waren.

Over de meeste andere spullen kon de rechter nog geen oordeel geven. Vaes en Scholten werd gevraagd om in een schorsing samen tot een oplossing te komen, maar dat lukte hen niet. De partijen krijgen nu de tijd onderling tot een oplossing te komen en te bewijzen wat zij wel of niet bezitten. Op 30 november moeten zij aan de rechtbank kenbaar maken of ze eruit zijn gekomen.