William in voetsporen Diana in Birmingham

In Birmingham bezocht William het Acorns-kinderziekenhuis, dat dit jaar een jubileum viert. Niemand minder dan Williams moeder, prinses Diana, opende het gebouw dertig jaar geleden. In het ziekenhuis onthulde William dat zijn oudste zoon prins George geobsedeerd is door dinosauriërs. Dat vertelde hij tegen het ziekenhuispersoneel toen een van de kinderen in het ziekenhuis een dinosauriër aan het knutselen was.

Toevallig kreeg William eerder op de dag op de Universiteit van Birmingham dinosauriërskleurboeken voor zijn oudste kinderen. De prins zei toen dat hij waarschijnlijk ’de populairste vader van het land’ zou zijn als hij met de cadeautjes thuis zou komen.

De hertog van Cambridge reikte op de universiteit ook nog een serie prijzen uit en onthulde later in Stourbridge een standbeeld van een Britse oorlogsheld.