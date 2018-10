Stormy Daniels beschrijft geslachtsdeel Trump als ’champignon’

„Ik lag daar, verveeld dat ik genomen werd door een kerel met schaamhaar als de Yeti en een penis die op het champignonfiguurtje van Mario Kart leek”, is een van de vele passages uit het boek Full Disclosure, dat op 2 oktober zal verschijnen. „Het zou weleens de minst indrukwekkende seks kunnen zijn die ik ooit heb gehad. Maar hij had blijkbaar een andere mening daarover.”

De porno-actrice schuwt het niet om zijn geslachtsdeel nóg gedetailleerder te beschrijven en claimt in haar memoires dat het ’kleiner dan gemiddeld’ is en dat Trump zelf zou weten dat zijn jongeheer er apart uitziet.

Naar eigen zeggen heeft ze het zwijgcontract op de vooravond van de verkiezingen getekend uit angst, omdat ze vreesde voor haar eigen veiligheid en haar verhaal steeds gevaarlijker te worden. Hiervoor ontving ze 130.000 dollar (een slordige 111.000 euro).

President Donald Trump ontkent tot op de dag van vandaag de affaire met Stephanie Clifford, zoals Stormy eigenlijk heet. Wel heeft hij toegegeven zijn voormalige advocaat Michael Cohen 130.000 dollar terug te hebben betaald, die Cohen uit eigen zak betaalde om haar het zwijgen te doen opleggen.