Pete Davidson en Ariana Grande adopteren big

Pete liet de gezinsuitbreiding gelijk vereeuwigen: een dag nadat het stel varkentje Piggy Smallz in huis had genomen, prijkt het beestje al op de huid van de Saturday Night Live-presentator. Pete liet meteen ook een tatoeage van Winnie de Poeh zetten.

Eerder liet de comedian al verschillende verwijzingen naar Ariana op zijn lichaam vastleggen. Hij zette in het begin van hun relatie een wolkje op zijn vinger, dat later ook opdook op de hand van de zangeres. Ze hebben ook allebei het woord 'Reborn', herboren dus, op hun hand getatoeëerd. Ariana liet ook het nummer 8418 op haar enkel vereeuwigen. Dat was het badgenummer van de vader van Pete, een brandweerman die omkwam bij de aanslagen van 11 september in New York.