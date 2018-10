Hoed van Máxima ontlokt veel reacties

„Máxima negeerde de hand die Willem-Alexander uitstak om haar te helpen uitstappen. En die hoed die haar afschermde - wel mooi beeldhouwwerk met dat haar en bloemen - maar geen blik naar WA. O jee!”, luidde een bezorgde tweet van Sandra Honing. „Máxima draagt een hoed om zo Alexander niet te zien”, merkte Barry Purimahuwa op. „Hoed van Máxima: ik hoef je effe niet te zien Alex... the UFO had landed”, noteerde iemand.

„Het leek wel of ze ruzie had met Alexander. Zo van die wil ik vandaag niet zien!”, luidde een andere observatie. „Oei die hoed van Máxima. Ruzie met Alex? Zo ziet ze hem de hele dag niet.” Ook het weer zou aanleiding geweest kunnen zijn voor de opmerkelijke keuze: „Máxima draagt een windscherm als hoed in verband met harde wind”, was een reactie. „Denk dat hoed Máxima eerder dient als zonnescherm”, was het tegengeluid.

Grammofoonplaat

„Grammofoonplaten zijn weer helemaal in!”, aldus Jennifer Hensen die de vorm van het hoofddeksel op de hak nam. „Het lijkt wel een UFO”, meenden meerdere mensen. Maar er werden ook andere suggesties gedaan. „Mijn eerste indruk was dat de hoed van Máxima bedoeld was als schild tegen rondvliegende waxinelichtjes.” „Handig die hoed van Máxima. Is gelijk een satellietontvanger.” Volgens Victor Hopman ’ontvangt Máxima drie extra zenderpakketten met die hoed’. Dick Klein Oonk zag er een politiek statement in. „Ze wil de leugens die haar man moet voorlezen, niet horen.”

„Is er iemand die de hoed van Máxima goed vindt?”, vroeg een vertwijfelde Peter Snijders. Dat waren er maar weinig.

