Thierry Baudet: ’Ik wist niet wie Glennis Grace was’

„24 uur geleden wist ik nog niet wie Glennis Grace is, maar nu ben ik fan”, biecht hij op bij RTL. Ook heeft de politicus een verklaring waarom hij de Amsterdamse zangeres niet kende. Zo heeft hij geen televisie in huis en luistert hij naar eigen zeggen alleen klassieke muziek.

Glennis Grace staat dinsdag in de finale van America’s Got Talent. In het programma van Twan Huys reageert ze meerdere malen telefonisch op vragen van Ladies of Soul-collega Edsilia Rombley met: „Dat kan ik niet zeggen.” Over het liedje antwoordt ze alleen ’Het wordt hoger dan hoog’ en over haar outfit zegt ze: „Ik heb nu iets aan dat ik echt heel erg mooi vind en ik denk dat het Nederlandse publiek daar echt op zat te wachten.”