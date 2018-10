Alec Baldwin: Justin en Hailey zijn getrouwd

Eerder deze maand werd Alec gevraagd wat hij nou vond van de snelle verloving van zijn nichtje Hailey. „Ik zou hen adviseren wat tijd met elkaar door te brengen. Ik app zo nu en dan met Hailey en heb Justin een keer ontmoet. Maar weet je, als je wilt trouwen dan moet je bereid zijn om echt samen te willen zijn. Trek je agenda’s en maak tijd voor elkaar.”

Op de vraag of Justin nog een flinke ’man tot man’-preek van Alec kan verwachten, antwoordde de acteur: „Nee, dat is niet aan mij. Ze heeft een vader en ik weet zeker dat hij wel het een en ander te melden heeft aan hem, dus daar maak ik me absoluut geen zorgen om.”

De tweet waarin Hailey verklaarde ’nog niet getrouwd te zijn’ is inmiddels verwijderd.