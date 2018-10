Zo reageerde de jury op Glennis Grace

Voor de Nederlandse zangeres zou niet het winnen van het prijzengeld, maar de eeuwige roem het zwaarst tellen. En of ze nu wint of niet, geroemd wordt Glennis nu al. De jury was opnieuw overdonderd door haar stem na het zingen van het nummer Run van Snow Patrol tijdens de finale van America’s Got Talent.

Na een staande ovatie neemt Simon Cowell het woord: „Oh mijn god, Glennis! Dat was absoluut sensationeel. Fantastisch! Ik weet niet wat er met je gaat gebeuren na de show, maar ik weet dat er een musical wordt gemaakt van The Greatest Showman en als ik een van de producers zou zijn, zou ik jou direct vragen auditie te doen voor een grote rol. Ik vond vanavond zo te gek, ik kan gewoon niet geloven dat ik daadwerkelijk betaald word om dit te doen, want dit was de beste avond en jouw optreden was onberispelijk.”

Yes! yes! yes!

Howie Mandel neemt het woord over en zegt te moeten zoeken naar de juiste woorden. „Je zoon zat op mijn plek en hij zei alleen maar ’yes! yes! yes!’ en hij heeft helemaal gelijk. Ik weet dat je een carrière hebt in jouw land, maar dit podium geeft je een wereldwijde carrière. Ik vond het prachtig!”

Ook Mel B. is duidelijk onder de indruk, maar heeft toch een puntje van kritiek. „Wat kun jij zingen! Je hebt zonder twijfel een prachtige en perfecte stem en een waanzinnige vibrato. Ik wil wel zeggen dat ik dit nummer minder mooi vond dan vorige week. Toen had je me echt. Het draait bij jou allemaal om het nummer. Ik wil dat er meer soul uit je komt. Maar je bent waanzinnig, ik houd van je en je ziet er fantastisch uit!”

Het publiek is het duidelijk niet eens met het commentaar van de Spice Girl en overstemt haar met boegeroep, maar al snel neemt Heidi Klum het woord. Zij houdt het kort maar krachtig. „Ik vind je stem ongelooflijk. Voor mij was dit opnieuw een foutloos optreden. Ik vind je echt de real deal!”

