Victoria Beckham was nooit populair op school

De succesvolle ontwerpster kreeg vaak ’nee’ te horen gedurende haar schoolperiode, wat haar alleen maar sterker maakte. „Je dromen kunnen nooit groot genoeg zijn. Hoe vaak mensen je ook vertellen dat je het niet kan, blijf in jezelf geloven. Ik was heel jong toen ik bij de Spice Girls kwam, maar ook toen wist ik al dat het prima is om af te wijken van anderen en je eigen pad te kiezen.”

„Als ik het kan, kunnen anderen het ook. Maar je moet er wel hard voor werken en jezelf omringen met de juiste mensen. Ik ben nog elke dag blij met het werk dat ik doe, I love it!” aldus Victoria. „Ik heb de afgelopen tien jaar zoveel geleerd, het is een hele bijzondere periode geweest voor mij. Maar David en de kinderen komen altijd op de eerste plaats, wat er ook gebeurt. Het is moeilijk om de balans te vinden tussen familie en werk, iets wat alle vrouwen denk ik ondervinden. Daarom moeten we elkaar altijd steunen. Ik ben mijn familie in elk geval heel dankbaar voor hun support, het is een fantastisch gevoel om dit moment met hen te kunnen delen.”