Glennis Grace opgelucht na optreden in finale

Glennis Grace Ⓒ Hollandse Hoogte

Glennis Grace reageert opgelucht na haar optreden in de finale van America’s Got Talent. „Mensen zeggen me ’je raakt hier aan gewend’, maar ik raak hier nooit aan gewend. Elke keer moet je jezelf weer bewijzen”, zegt de zangeres tegen Erik Mouthaan van RTL Nieuws.