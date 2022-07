Cameron Diaz: ’Ik ben als drugsezel gebruikt’

De actrice ambieerde destijds nog een carrière als model en vloog daarvoor naar Parijs. Daar kon ze geen baantje vinden. „Ik was daar al een jaar en had nog geen dag gewerkt. Toen kreeg ik één baantje, maar volgens mij was ik eigenlijk een drugsezel die drugs naar Marokko bracht, serieus!”

Cameron Diaz geeft aan dat ze zich niet realiseerde dat ze illegale substanties vervoerde, totdat ze op het vliegveld arriveerde. Daar begon de paniek. „Het was begin jaren negentig. Ze hadden me gewoon een gesloten koffer gegeven en zeiden dat daarin mijn kostuums zaten. Dus kwam ik als dat blonde meisje met blauwe ogen in Marokko, met mijn verschoten jeans en platformlaarzen, zo onveilig.”

Ze besloot om de koffer maar te laten waar die was. „Ik heb ze gezegd: ’Ik weet het niet, dat is niet mijn koffer, geen idee van wie die is.’ Dat was de enige baan die ik ooit in Parijs had.”

Bekijk ook: Gepensioneerde Cameron Diaz maakt comeback

Comeback

Gelukkig voor haar zocht een castingagent in Los Angeles nog een ’seksbom’ en brak ze vrij snel daarna door in Hollywood. Sindsdien heeft ze in elk geval niet meer zo lang zonder filmwerk hoeven zitten. En dat ze dat werk nog steeds niet zat is, blijkt wel uit het feit dat ze na een aantal jaar ’pensioen’ onlangs haar comeback aankondigde.