Twitteraars gaan los op Glennis Grace

Ⓒ YouTube

Terwijl Glennis Grace iedere ronde van America’s Got Talent niets dan lof ontvangt van de jury, is op sociale media lang niet iedereen onder de indruk van de Nederlandse zangeres. Ook haar uitvoering van Run van Snow Patrol wordt dan ook niet door iedereen gewaardeerd... Gelukkig voor de zangeres is het ruime merendeel van de reacties wel positief.