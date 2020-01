Deense kroonprinses Mary steekt Australiërs hart onder de riem

„In deze moeilijke tijden die veroorzaakt worden door de hardnekkige bosbranden willen ik en mijn man aan het begin van het nieuwe jaar onze warmste gelukswensen overbrengen aan de inwoners van Australië”, begint Mary haar bericht. „Onze oprechte condoleances gaan uit naar de families die geliefden hebben verloren en onze diepste sympathie is voor de families die hun huis hebben verloren. Wanneer de acute crisis afneemt en mensen weer terug naar huis kunnen gaan, zijn onze gedachten en zorgen nog altijd bij de aangetaste gemeenschappen, aangezien het ongetwijfeld veel tijd en moeite zal kosten om te herbouwen wat er verloren is gegaan.”

Mary, geboren in Australië, is duizenden kilometers van de bosbranden verwijderd, maar probeert haar oorspronkelijke landgenoten toch een hart onder de riem te steken. „De moed en onverzettelijke inspanningen van de vrijwillige brandweer heeft ons diepste respect en bewondering. Volgend vanaf een afstand maakt het me trots om te zien hoe sterk het Australische gevoel van ’nooit opgeven’ in tijden van zo veel verwoesting en rampspoed is.”