Addy verheugt zich op eerste show sinds faillissement

Er ging veel vooraf aan deze show. Aan het begin van dit jaar maakte hij een doorstart nadat hij in oktober 2019 zijn faillissement moest aanvragen. „Het voelt als een rollercoaster. Maar ik vind wel dat ik het positief heb opgepakt”, zegt de ontwerper tegen het ANP.

Er stond al een eerdere show van de collectie op de planning dit voorjaar, maar die kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dat vond de couturier erg jammer, omdat hij niet kon wachten zijn werk weer te tonen. „Het is zo apart als het niet doorgaat. Dan hangen die jurken daar maar.” Hij hoopt enorm dat zijn show maandag doorgaat ondanks de geplande verscherpingen.

Paardenwereld

Amazone en Ascot zijn beiden geïnspireerd door de paardenwereld. „Daar ben ik mee in contact gekomen door Britt Dekker, zij is natuurlijk weg van paarden”, zegt Addy, die voor de première van Britts paardenfilm White Star een jurk van met haar geliefde paard George erop geprint ontwierp.

De collectie bestaat uit ready-to-wear en couture werken. Een deel van de kledingstukken is al op zijn webshop verschenen, die hij dit voorjaar tijdens de lockdown lanceerde. De couturier is zich door de coronacrisis namelijk meer gaan focussen op het ontwerpen van casual kleding. „Mijn drive was even helemaal weg.” vertelt de ontwerper, die geroemd wordt om zijn avondjaponnen. „Ik begon niet meer te trillen als ik een prachtig stuk kant of pailletten in mijn handen had.”

Casual op zijn Addy’s

Meer casual kleding ontwerpen beviel de couturier goed. „Maar altijd op zijn Addy’s, hoor”, vertelt hij. „Het beeld van een sleep van een jurk dat zo van de trap schrijdt, blijft voor altijd bij mij horen.”

Van dat beeld hoeft nog lang geen afscheid te worden genomen. Hoewel Addy dit jaar vijftig jaar in het vak zit en 70 werd, is hij er nog lang niet klaar mee. Net als zijn 86-jarige Italiaanse collega Giorgio Armani zal hij nog elke show gewoon op het podium verschijnen. „Geweldig vind ik dat.”