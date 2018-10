Mooi Wark scoort dankzij Boer zoekt Vrouw

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw was een optreden van de band drie seconden te zien. Maar een dag later mocht Mooi Wark in RTL Late Night een heel nummer spelen en woensdag kwamen de boeren ook langs in Evers Staat Op op 538. De mannen maakten voor de gelegenheid het nummer Oh Yvon, dat zij in het radioprogramma live speelden.

De band zong in Drents accent: „Oh Yvon, Oh Yvon, als ik jou eens krijgen kon, zonder pardon, door jou schijnt de zon. Oh Yvon, oh Yvon blijf maar single als ’t kon dan schreef elke boer voor afspraakje met jou.”