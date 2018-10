Chantal Janzen pleit voor Talent Academy

Op de Talent Project Academy werken veertien professionals honderd dagen lang met de talenten die door Chantal Janzen, Caro Emerald en Roel van Velzen worden gekozen om hun zangtalent te ontwikkelen. De coaches geven les in tien verschillende vakken. „Talenten leren op de academy over styling, presentatie en hoe ze interviews moeten doen”, somt Chantal op.

„Je kan nog zoveel talent hebben, maar als je niet wordt geholpen, kan je er zeker van zijn dat je niet doorbreekt. Dus ze hebben gewoon die tools nodig. Ik denk echt dat ieder beginnend artiest hier naartoe wil. Ze moeten die school daarom ook echt oprichten, niet alleen voor dit programma. Die moet er gewoon komen. Een soort Fame-school, waar ik ook graag naar toe had gewild als ik jonger was geweest. Een auditie bij The Voice had ik op jonge leeftijd totaal niet aangekund, je zou me straffen. Holland’s Got Talent had ik ook niet gedurfd. Dat was niets voor mij geweest. Ik heb als kind ook nooit thuis tussen de schuifdeuren gestaan.”

Tunnel

Chantal is blij met het format van The Talent Project, dat het genre van de talentenjachten weer verder vernieuwt. „Het is een briljante vondst om de talenten na de eerste auditie door een tunnel te zien gaan en de kijkers verkort te laten zien wat ze meemaken in de opleiding van honderd dagen. Als ze uit de tunnel komen, zijn ze anders en beter. Dat zie je meteen in de eerste aflevering, dat is gaaf aan het programma.”

Chantal, die ook regelmatig grote tv-shows presenteert, voelt zich prettig in haar rol van jurylid. „Sorry voor alle juryleden in Nederland, maar jureren is wel relaxter dan presenteren. Ik mag gaan zitten en ben publiek en word geamuseerd.”